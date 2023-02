Scatti hot rubati a donne adulte e minori, finiscono sul web: 22enne nei guai

Un giovane di Palomonte, di 22 anni, è indagato per aver diffuso foto di natura intima di alcune donne, anche minorenni, su internet.

Le accuse

Il giovane avrebbe riprodotto gli scatti delle vittime in diverse occasioni - una decina circa le persone finite sul web a loro insaputa - per poi diffonderle. Alcune delle foto sarebbero state anche acquisite da chat private. Le vittime avrebbero saputo della cosa attraverso un passaparola, trasformato poi in denuncia alla polizia postale. Alcune delle donne, tra l'altro, avrebbero conoscenza con il giovane. Gli scatti sarebbero stati rubati dai profili social, oltre che dalle chat private di messaggistica istantanea o scattate di nascosto, mentre le vittime erano in vacanza, in discoteca e nelle camere da letto. Sul sito erano poi finite con tanto di nome, cognome, età e residenza.