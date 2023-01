Medico di base in pensione a Palomonte, 1800 persone senza assistenza

Medico di base va in pensione, lascia scoperti oltre 1000 pazienti. Accade a Palomonte - come racconta Il Mattino - dove la carenza di medici di medicina generale rappresenta un problema anche qui. Sono circa 1800 i pazienti che cercano assistenza.

I numeri

In ragione della preoccupazione di tanti cittadini, il sindaco Felice Cupo ha incontrato personale dell'Asl per velocizzare le procedure per l'individuazione di un nuovo professionista, il quale possa sostituire il medico in pensione. Il rischio è che molti di quelli rimasti senza, siano costretti a muoversi in altri comuni, come già accade, aggiungendo anche costi importanti per una visita.