Sbatte la testa contro l'albero mentre è sul trattore: muore 46enne a Palomonte

Tragedia a Palomonte, dove un 46enne è deceduto a causa di un incidente sul lavoro. Martedì scorso (21 giugno) l’uomo - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - mentre era sul suo trattore per lavorare in un terreno agricolo avrebbe sbattuto la testa contro un albero per motivi in corso di accertamento.

I soccorsi

Il 46enne è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto d’urgenza prima all’ospedale di Oliveto Citra e poi a quello di Nocera Inferiore dove, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è deceduto. Dolore.