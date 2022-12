Buonabitacolo, palpeggia una donna che si denuda al bar: minore denunciato

E' stato denunciato un minorenne per violenza sessuale nei confronti di una donna di origini brasiliane che, nelle settimane scorse, si era denudata davanti agli avventori presenti in un locale pubblico a Buonabitacolo. La donna, dopo essere entrata nel locale, si era completamente denudata e un minorenne presente in quel momento alla scena l’avrebbe palpeggiata, come emerso dalle immagini di uno smartphone che ha ripreso il tutto.

Come già noto, anche la donna è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Indagano, i carabinieri, per far luce sulla vicenda tutta da chiarire.