Scritte omofobe sulla panchina "arcobaleno": la protesta con l"aperiPride" a Giffoni

Nuovo atto vandalico contro la panchina arcobaleno realizzata dal Forum dei Giovani a Giffoni Valle Piana. Dopo l’episodio dello scorso 19 maggio, ignoti nei giorni scorsi l’hanno presa di mira con scritte omofobe.

L'iniziativa

Dopo questo secondo episodio, l'associazione "Giffoni Attiva" in collaborazione con l'Arcigay di Salerno ha organizzato per venerdì 5 luglio alle ore 21 un "aperiPride" in piazza Umberto I, presso il Bar Ghibli, proprio in segno di mobilitazione contro chi avversa, discrimina o usa forme di violenza nei riguardi delle persone LGBTI+.