Compra il pane e ingoia ferro: un uomo presenta denuncia

Compra pane e ingoia ferro. E' accaduto nel Vallo di Diano, ad Atena Lucana, e il malcapitato è un cittadino di 64 anni. Nel pane c'era una cerniera che gli ha anche lesionato la dentiera.

I dettagli

Il consumatore ha acquistato il pane in un supermercato. L'alimento, prodotto nella provincia a Sud di Salerno, è apparso subito duro alla masticazione. Conteneva un cursore in ferro della cerniera di un indumento. L'oggetto metallico è finito tra i denti dell'uomo e avrebbe potuto anche mettere in pericolo la sua salute, rischiando di soffocarlo.