Nuovo "brand" nel mercato della droga, a Nocera: panetti con adesivi di Putin, arrestato uno spacciatore

Panetti di droga venduti con adesivi raffiguranti Putin. In azione, i poliziotti del Commissariato di Nocera Inferiore che hanno tratto in arresto, nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane nocerino incensurato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio.

La perquisizione

Durante un servizio di osservazione nei pressi della stazione di Nocera Inferiore, gli agenti sono venuti a conoscenza che C. U. era indicato quale detentore di droga a casa sua, a Nocera Inferiore. Immediata, la perquisizione a casa del segnalato: gli agenti hanno ritrovato e sequestrato nel mobile della sua camera da letto, nascosto in una lattina di coca cola, un panetto, con un adesivo raffigurante Putin che imbraccia un fucile, di sostanza marrone, che dal successivo narcotest è risultata hashish, del peso di 73,16 grammi. All’interno dello stesso contenitore, sono state trovate 186 bustine in cellophane con chiusura ermetica, solitamente utilizzate per la custodia di piccole quantità di stupefacente, mentre all’interno di un cassetto dello stesso mobile, è spuntato un coltello da cucina, con il manico divelto e con lama affilatissima lunga 19,5 cm ed intrisa di sostanza solida marrone. Il panetto di droga, con un adesivo di Putin che imbraccia un fucile, è l’ennesimo dello stesso genere già oggetto di precedenti sequestri effettuati nel territorio cittadino.

L'arresto

C. U. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha disposto per lui i domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.