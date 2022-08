È salernitano il nuovo ambasciatore italiano in Australia

È il salernitano Paolo Crudele il nuovo ambasciatore italiano in Australia. A renderlo noto il ministero degli Esteri sui canali social ufficiali.

Lunga esperienza diplomatica

Classe 1965, Crudele ha ricoperto il ruolo di ambasciatore in Guatemala e Spagna prima di rientrare alla Farnesina, dove dal 2007 ha ricoperto l’incarico di Capo Segreteria della Direzione Generale per i Paesi delle Americhe. Dal 2009 al 2013 ha assunto l’incarico di Primo consigliere commerciale e poi di Primo consigliere con funzioni di Vicario dell’Ambasciatore presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino. Nel 2013 è stato nominato Ambasciatore a Singapore, accreditato con credenziali di Ambasciatore anche a Brunei. Prima di essere nominato Ambasciatore d’Italia a Canberra, ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e Direttore Centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale, a partire dall’agosto 2017.