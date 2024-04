Presentato "Paper Week 2024": Salerno diventa la capitale della carta

È stata presentata questa mattina l'edizione 2024 di "Paper Week", evento organizzato da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità. Dall’8 al 14 aprile più di 200 eventi su tutto il territorio nazionale animeranno la grande campagna corale di formazione e informazione, attese oltre 50mila persone per scoprire tutto sugli imballaggi cellulosici e sul loro riciclo. Quest’anno, però, la "Paper week" avrà per la prima volta anche una capitale: Salerno. "Una scelta - spiegano gli organizzatori - che coniuga tradizione, innovazione industriale e buone pratiche: la città è perno del “distretto cartario” meridionale e modello virtuoso per la raccolta differenziata di carta e cartone al Sud".

L'evento

Arte e produzione industriale, giochi e performance teatrali, cucina e scrittura, cultura e quotidianità, storia e futuro: combina tutte le sfere intrecciate all’universo della carta e del cartone il ricco programma illustrato questa mattina a Salerno. Tra gli appuntamenti di punta c’è RicicloAperto che da oltre 20 anni porta gli studenti di tutta Italia a visitare gli impianti della filiera del riciclo di carta e cartone. “Anche quest’anno oltre 100 impianti parteciperanno alla Paper Week accogliendo più di 14.000 studenti – ha spiegato Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco. A queste visite guidate si aggiungono i circa 90 eventi disseminati sul territorio nazionale organizzati spontaneamente dai Papereweeker, associazioni, convenzionati, artisti comuni che hanno deciso di diventare protagonisti insieme a Comieco della Paper Week”. “Negli ultimi 10 anni al Sud la raccolta è cresciuta complessivamente di 340mila tonnellate, pari quasi al 60%, ma stimiamo che ci siano ancora più di 400mila tonnellate che possono essere intercettate ed il contributo maggiore in tal senso può venire da Puglia Sicilia e Campania. Ed è proprio per questo motivo che Comieco ha anche varato un Piano straordinario di sviluppo per il Sud” – ha concluso Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco.



Il programma completo