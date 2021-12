Schiacciato dal forno del ristorante: muore operaio salernitano a Parabiago

Nel primo pomeriggio un operaio salernitano di 41 anni, Michele Esposito, è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto il forno di una pizzeria a Parabiago nel milanese.

L’incidente

L'uomo, che era residente a Montecorice, nel Cilento, stava facendo alcuni lavori di manutenzione. Il titolare del locale era uscito e lo aveva lasciato intento a effettuare le riparazioni. Al suo rientro, intorno alle 14.40, il forno era caduto schiacciando l'operaio. Nonostante l'intervento immediato del 118, dei carabinieri di Legnano, dei vigili del fuoco, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.