Parcheggi a Salerno: previsti aggiornamenti informatici, l'avviso

In programma, l'aggiornamento al sistema informatico di gestione dei parcheggi in città. Salerno Mobilità fa sapere che nelle giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 giugno è necessario procedere ad aggiornamenti informatici al sistema di gestione dei parcheggi a varchi automatizzati di tutta la rete aziendale.

Per tale attività il pagamento della sosta avverrà in modo manuale direttamente al personale presente presso i parcheggi. Non sarà possibile l'utilizzo del sistema Telepass che resterà inibito.