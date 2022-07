Battipaglia: i consiglieri chiedono il ripristino dei parcheggi a spina di pesce in piazza della Repubblica

Chiedono il ripristino dei parcheggi a spina di pesce in piazza della Repubblica, a Battipaglia, i consiglieri Comunali Giuseppe Provenza, Azzurra Immediata, Gaetano Marino, Maurizio Mirra, Domenico Zottoli, Giuseppe Cuozzo, Alessio Cairone, Antonio Visconti e Luigi D'Acampora. "All'esito dei recenti lavori di ristrutturazione di Piazza Della Repubblica, i parcheggi ivi esistenti (su via D'Anzilio, via De Sio e via Roma), sono stati notevolmente ridotti a causa della strana scelta di rimuovere i posti a spina di pesce, sostituendoli con parcheggi in parallelo, sottraendo alla zona circa 25 posti auto, creando un notevole disagio alla collettività, provocando ulteriori disservizi ai residenti, esercenti, utenti ed alle forze dell'Ordine presenti in zona (GdF).- si legge sulla nota dei consiglieri- Inoltre, si evidenzia che la zona di Piazza Della Repubblica è centralissima, notevolmente congestionata dal traffico, con una cronica assenza di posti auto per parcheggiare, pertanto, risulta difficile comprendere la motivazione di tale scelta, anche alla luce della evidente mancanza di sicurezza per i pedoni. Le predette strade –via De Sio e via D'Anzilio, all'esito dei lavori di ristrutturazione sono state lasciate prive di un idoneo marciapiede ai sensi del Codice della Strada, pertanto, risulta ancor più difficile comprendere la decisione di rimuovere i posti a spina di pesce e lasciare i pedoni non in sicurezza!".

La mozione

In attesa di chiarimenti e documentazione circa lo stato di fatto, di attuazione delle opere e delle scelte operate, attraverso una preliminare ricognizione tecnico-amministrativo-contabile, anche alla luce delle tantissime richieste degli utenti, i consiglieri chiedono al Consiglio Comunale di deliberare impegnando la sindaca e la Giunta ad adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti tecnico/amministrativi e di indirizzo finalizzati al ripristino dei parcheggi a spina di pesce, intorno a Piazza Della Repubblica, esattamente su via D'Anzilio, via Villecco e su via Roma di Battipaglia.