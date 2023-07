Non pagano il parcheggiatore abusivo e vengono insultate: "Nei nostri confronti parolacce irripetibili"

Non pagano il parcheggiatore abusivo e vengono insultate. È la storia capitata a due nostre lettrici.

Il caso

Nel pomeriggio di ieri le due donne si sono recate presso il Brico Center di San Leonardo. All'uscità dal megastore, le due donne sono state avvicinate da un parcheggiatore abusivo, il quale, preso atto che non avrebbe ricevuto nulla per il suo presunto "servizio", ha cominciato ad insultarle utilizzando termini piuttosto scurrili. "Il parcheggiatore - racconta la nostra lettrice - ha insultato me e la mia amica verbalmente con parolacce che non dico, perché non avevamo dato moneta".