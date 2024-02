Ritornano i parcheggiatori abusivi a Salerno, in barba al Daspo urbano: 4 denunce

In azione i poliziotti dell’Upgsp a Salerno: sono stati fermati ieri sera 4 parcheggiatori abusivi, denunciati per inosservanza al Daspo urbano. Come è noto, il fenomeno del parcheggiatore abusivo rientra nell’applicazione del Codice della Strada che prevede un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria. Per contrastare questa prassi, è possibile, in determinati casi, anche ordinare l’allontanamento del soggetto dai luoghi del suo esercizio abusivo. In caso di reiterate violazioni, il Questore può emanare il Daspo urbano, la cui violazione determina una denuncia penale. Infine, in caso di rifiuto da parte del cittadino di pagare, l’insistenza da parte del parcheggiatore si inquadra come estorsione.

Il bilancio

Nell’ultimo mese sono stati 10 i parcheggiatori abusivi sanzionati a vario titolo in diverse zone della città e l’attività di controllo continuerà incessante.

Il Questore ribadisce che per questo odioso fenomeno, fondamentale è come sempre la collaborazione attiva dei cittadini, che non devono rassegnarsi e che possono segnalare i parcheggiatori abusivi chiamando il 112 o anche in forma anonima attraverso l’app della polizia di Stato “YouPol”.