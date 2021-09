Parcheggiatori abusivi a Salerno e in Costiera: 1 arresto e 26 denunce

Il Comando Provinciale Carabinieri ha disposto nel mese di agosto controlli, in particolare, in alcune aree in prossimità delle fasce costiere contro il fenomeno dell'abusivismo

Il report

All’esito dei controlli in territori sensibili come la Costiera Amalfitana ed alcune zone ad intenso traffico della città di Salerno, un parcheggiatore abusivo è stato arrestato e 26 – di cui 7 di nazionalità straniera - sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria. "L’attività dell’Arma proseguirà costante ed incessante su tutto il territorio della provincia, in contrasto al deprecabile fenomeno dei “parcheggiatori abusivi” a sostegno e tutela dell’ordinato vivere civile. I carabinieri ricordano che l’impegno nel contrasto di tutte le condotte antisociali deve essere sostenuto dalla cooperazione del cittadino nel rifiutarle e nel denunciarle, con consapevolezza dell’alto senso civico che tali azioni comportano" si legge in una nota dell'Arma.