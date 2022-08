Blitz all'Arechi: sanzionati e allontanati 9 parcheggiatori abusivi

Controlli serrati in occasione dell'U.S. Salernitana - Sampdoria: oltre ai puntuali servizi di ordine pubblico, il Questore ha predisposto, insieme con la Polizia Municipale, mirati servizi volti a contrastare l’odioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono state sanzionate 9 persone intente a svolgere attività di parcheggiatore senza averne titolo.

Le sanzioni

Sono state elevate sanzioni per 769 euro e contestualmente le nove persone sono state allontanate: la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno ha avviato l’iter per valutare l’emissione del foglio di via obbligatorio ed è scattato l'avviso orale.