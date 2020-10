Agropoli: abbonamenti speciali per il parcheggio “Landolfi”

Al via, gli abbonamenti speciali per il parcheggio presso l’ex campo sportivo “G. Landolfi”, ad Agropoli. Lo ha deciso il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola in accordo con l’assessore alle Politiche economiche e finanziarie, Roberto Mutalipassi. "Concluse le ultime operazioni per l’approvazione del bilancio – spiegano sindaco e assessore– abbiamo pensato ad una soluzione che andasse incontro a cittadini e commercianti. Nel ricordare che la tariffa era comunque prevista in forma agevolata rispetto a quella previgente (ossia 0,50 euro/ora rispetto a 1,00 euro/ora) abbiamo previsto la possibilità di pagare un prezzo simbolico per posteggiare l’auto presso il parcheggio del centro, evitando nel contempo che ci sia chi permane per mesi nello stesso punto, creandosi un garage all’aperto, completamente gratuito. Abbiamo invece necessità, specie in prossimità del centro cittadino, che ci sia una rotazione al fine di poter agevolare il posteggio per tutti coloro ne hanno necessità".

Come funziona

Due le modalità previste: coloro che stipuleranno un abbonamento speciale (per il solo parcheggio “Landolfi”), valido dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021, pagheranno 25 euro (pari a poco più di 3,00 euro mensili); in alternativa potrà essere stipulato un abbonamento per un solo mese a 5,00 euro. Per chi invece non vorrà abbonarsi o comunque è solo di passaggio, il pagamento orario per sostare sarà di 1,00 euro la prima ora e 0,50 euro per le successive.

Le conclusioni del sindaco Coppola e dell’assessore Mutalipassi



Come nel periodo estivo, in cui il parcheggio era gratuito fino alle 18,00 per poi diventare a pagamento, per agevolare gli esercenti, la nuova tariffazione darà respiro al commercio ma eviterà anche che il parcheggio sia solo per pochi.

L’abbonamento potrà essere ritirato in loco, in quanto sarà presente una postazione con personale dedicato.