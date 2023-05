Parcheggio Landolfi, Malandrino (Fi): "Il sindaco non conosce quella zona"

È polemica sulle nuove modalità di accesso al parcheggio Landolfi di Agropoli. A replicare all'amministrazione è Emilio Malandrino, commissario cittadino di Forza Italia. "Il sindaco - accusa Malandrino - non è un attento frequentatore ed osservatore di quella zona, altrimenti comprenderebbe che, per lunghi e svariati periodo temporali dell’anno, tale area è assolutamente poco frequentata e presenta tantissima disponibilità di posti e, a maggior ragione, la transitabilità ed il normale deflusso veicolare, che oggi risulta assolutamente accettabile, con un sistema di sbarre in entrata ed uscita, non essendoci una viabilità ed uno scorrimento creato idoneamente, porterebbe ad un assoluto ingorgo soprattutto in determinate ore del giorno contribuendo ancor di più a complicare il traffico cittadino".

"Proposta farneticante"

"Ma ancor di più, tale farneticante proposta, non sarebbe assolutamente la soluzione nemmeno all’ ipotetico ed eventuale fenomeno degli ambulanti abusivi che resta compito da demandare esclusivamente alle Forze dell’ordine ed alla Polizia Locale" scrive Malandrino, che aggiunge: "Chi è attento osservatore della vita economica e commerciale agropolese, si rende conto che oggi più che mai, la crisi attanaglia tutto e tutti e si fa fatica, uscendo da un periodo difficilissimo post-pandemia, a rialzarsi e riprendere le attività commerciali, professionali e tecniche presenti sul nostro territorio. Non è molto difficile capire che con un soluzione cervellotica come questa, il danno a quei pochi coraggiosi ed encomiabili operatori, ancora audaci ed eroici a proseguire le proprie attività, risulta enorme".