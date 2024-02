Salerno, disputa fra il Comune ed i gestori del parcheggio Cavour: Celano presenta interrogazione

Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Salerno, ha presentato un'interrogazione sulla vicenda che vede contrapposti il Comune e la società che gestisce il parcheggio Cavour. Celano chiede al Comune di fare chiarezza su una serie di documenti che tracciano un percorso di richieste economiche e dispute legali tra le due parti.

Il caso

La vicenda prende avvio da una richiesta di risarcimento avanzata dalla società del parcheggio al Comune nel marzo del 2023, segno di una situazione di malcontento che si è via via aggravata. Nei mesi successivi, la società ha più volte sollecitato il Comune a rispettare determinati obblighi, fino a minacciare azioni legali per far valere i propri diritti. Il picco di questa tensione si è raggiunto all'inizio del 2024, quando il Tribunale Civile di Salerno ha deciso a favore della società, ordinando al Comune di pagare una somma sostanziosa, superiore ai 3 milioni di euro. Questa decisione evidenzia non solo le sfide legali e finanziarie in corso ma solleva anche interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla trasparenza nelle relazioni tra il Comune e le entità private con cui collabora.