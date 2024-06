Salerno, parcheggio di Piazza della Libertà: cambiano le tariffe degli abbonamenti

Il Comune di Salerno ha deciso di aggiornare le tariffe degli abbonamenti per il parcheggio interrato di Piazza della Libertà. La decisione dell'esecutivo ha l'obiettivo di rendere il parcheggio più utilizzato durante i giorni feriali e di rispondere alle richieste degli operatori portuali e dei diportisti del Molo Manfredi.

Cosa è stato deciso

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, infatti, ha richiesto abbonamenti per gli operatori portuali, i dipendenti dei concessionari e i diportisti del Molo Manfredi. La giunta, per questo, ha approvato le seguenti tariffe per gli abbonamenti settimanali e mensili: