Parcheggi di Piazza della Libertà ancora chiusi: l'Aisp chiede incontro a Ferrara

L’Aisp (Associazione di Imprese Salerno e Provincia) chiede un incontro conoscitivo e di confronto, con il nuovo assessore al commercio Alessandro Ferrara per poter “edificare un rapporto costruttivo che si possa protrarre nel futuro”. Il presidente Vincenzo Penna e il vice presidente Donato Giudice vorrebbero, in particolar modo, porre l'attenzione sui parcheggi della nascente Piazza della Libertà, dei quali – sottolineano – “siamo ancora in trepidante attesa, visto il susseguirsi di visite guidate per ammirarli, che presuppone quindi la capacità di poterne usufruire in modo reale e non solo fittizio riempiendosi gli occhi”.

L'appello

In merito alla questione stessa, “nonostante siano state, in un passato recente, accolte le nostre proposte senza mai essere però messe in pratica, non possiamo e non vogliamo più attendere perché nel tempo trascorso parcheggiare a Salerno è diventato un lusso, e tutto questo è assolutamente controproducente sia per il commercio che per il turismo di questa città”. Per Penna e Giudice “ se è nell'interesse di tutti accrescere il clamore della nostra città, sarà altrettanto entusiasmante un dialogo comune, al fine di risolvere ed incontrare le esigenze attuali e le difficoltà, da poterle così risolvere in maniera reale e non surreale come finora è accaduto. Ringraziando per l'attenzione, restiamo fiduciosi di una risposta celere e positiva, poiché il confronto ed il dialogo siano di buon auspicio per l'erigersi di un rapporto costruttivo in favore della nostra città”.