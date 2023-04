Partite della Salernitana, i tifosi parcheggiano al Ruggi e creano traffico: arriva Luca Abete

Striscia la Notizia torna a Salerno per parlare dei disagi dei dipendenti e familiari dei pazienti ricoverati presso l’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Disagi che si verificano in occasione delle partite della Salernitana allo stadio Arechi.

Il servizio

Luca Abete – nel servizio mandato in onda questa sera dal Tg Satirico di Canale 5 – ha mostrato che quando la Salernitana gioca in casa, le auto dei tifosi prendono d'assalto il parcheggio del vicino ospedale. Quando accade è impossibile accedervi per i dipendenti ma anche per i parenti dei ricoverati che vanno a visitare i congiunti. In certi momenti anche le ambulanze rimangono bloccate dal traffico. "La direzione ospedaliera ci ha fatto sapere che il parcheggio è stato dato in concessione, scaricando le responsabilità sulla cooperativa che lo gestisce, senza spiegare però se saranno presi provvedimenti risolutivi" denuncia Abete che, nel corso del servizio, ha intervistato alcuni tifosi, un infermiere che ha confermato i disagi per le ambulanze e diversi familiari di pazienti infastiditi dal caos.