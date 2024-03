Salerno, parcheggio in via Pellegrino Cucciniello: chiesta una nuova Conferenza dei Servizi

A seguito dell’incontro al Comune di Salerno del 27 febbraio, un gruppo di cittadini di via Irno ha inoltrato una pec a Rete Ferroviaria Italiana, Ministero della Difesa, Ministero della Cultura, Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno ed alle società interessate. Nella Pec, nello specifico, si chiede la riapertura della Conferenza dei Servizi affinchè ci si esprima sull’idea di un tracciato diverso da quello proposto da RFI e accettato dal Comune, per il collegamento via Irno – Brignano.

La nota

"Si ribadisce - scrivono i cittadini - che non si è contro il collegamento stradale, né contro l’eliminazione del passaggio a livello (di cui abitando in zona conosciamo e viviamo più degli altri cittadini i disagi) ma vorremo fosse evitato il dimezzamento dei posti auto, del parcheggio di via Cucciniello che sarebbe attraversato dal tracciato proposto da Rfi. Per noi, un’altra soluzione che accontenti tutti, è possibile. Si ricorda, infine, che il progetto approvato in Conferenza dei Servizi è definitivo e non ancora esecutivo e che al momento, Rfi non ha ancora bandito la gara d’appalto per realizzare l’opera".