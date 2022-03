Riapre parzialmente il parco in via Buongiorno, presidio annullato

Annullato, il presidio che era in programma domani, sabato 5 marzo, organizzato da un gruppo di residenti per chiedere la riapertura del parco in via Buongiorno, è stato annullato. Dopo la diffusione dell'evento, infatti, e a distanza di ben 73 giorni dalla chiusura, il parco "Quartiere Italia" ha riaperto, come comunicato da un cartello affisso ieri pomeriggio all'ingresso.

Il commento

"Un'apertura parziale, per ora accettata dai residenti, i quali però si aspettano, con l'approssimarsi della primavera, qualcosa di più. Intanto, in attesa di risposte, ringraziano tutti per il sostegno", hanno concluso l'associazione Salute e Vita e l'associazione Help Tutela e Sostegno dei Consumatori.