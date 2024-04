Vandali in azione e arredi "mancanti": a pochi giorni dall'inaugurazione, il Parco del Mercatello è già "a rischio"

Un canestro per la pallacanestro già mancante e cartelli di ingresso sbiaditi sin dal giorno dell'inaugurazione, presso il Parco del Mercatello, riaperto, alla presenza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, sabato mattina, dopo l'opera di restyling, ammodernamento e manutenzione straordinaria finanziata per 5 milioni di euro dalla Regione e realizzata dal Comune di Salerno.

Nonostante gli appelli lanciati dall'amministrazione comunale affinchè i cittadini preservassero e rispettassero il parco, inoltre, i vandali sono già entrati in azione, sradicando i cestini gettacarte collocati all'esterno dell'area e arrivando addirittura ad abbandonarne uno nell'erba di un prato del polmone verde. Non è mancato neppure qualche incivile che ha lasciato lungo i viali quel che restava di una bevanda sorseggiata. Necessario, probabilmente, rafforzare la sorveglianza all'interno del parco, per tutelarne la pulizia e garantire la sicurezza.