Incuria e degrado: urge manutenzione al Parco del Mercatello, le proteste

E' uno dei polmoni verdi della nostra città, nato non solo come "ponte" tra i quartieri ma anche come oasi di relax per tante famiglie, bambini, anziani. Il Parco del Mercatello, però, presenta segni evidenti di deterioramento.

La denuncia

Salerno Today ha raccolto la protesta di molti cittadini, assidui frequentatori del Parco. L'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella ha fatto luce sulle condizioni di disagio nelle quali versano alcuni "angoli" del luogo che è ormai ritrovo e riferimento, soprattutto nelle ore di caldo torrido o nei weekend, di molte famiglie che risiedono nella zona orientale di Salerno e non solo. Molte panchine sono rotte, ci sono doghe malmesse e ponti in legno non utilizzabili, sui quali è vietato l'attraversamento. Transenne e nastri sbarrano la strada: non indicano lavori in corso ma solo divieto. Le vasche, molto spesso invase da insetti se non manutenute, sono state svuotate e diventano piste per le biciclette. Urge manutenzione.