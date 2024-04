Ora è ufficiale, De Luca inaugura il "nuovo" Parco del Mercatello: ecco le novità

Ora è ufficiale. Sabato 13 aprile alle ore 11 riaprirà il Parco del Mercatello a Salerno. I lunghi e complessi lavori di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria sono stati finanziati per un importo complessivo di 5 milioni di euro dalla Regione Campania e realizzati dal Comune.

Il taglio del nastro

Alla riapertura parteciperanno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che illustreranno tutte le novità del Parco del Mercatello, polmone verde e di aggregazione molto frequentato ed amato dai cittadini e dai visitatori.

Le novità

Il nuovo Parco del Mercatello - fa sapere il Comune - è "un’armoniosa successione di prati dove correre in libertà o sdraiarsi al sole, roseti, alberature, pergolati e gioielli botanici da ammirare, viali per passeggiare e panchine per il relax, ludoteca per bambini, area spettacolo ed eventi, zona fitness". Insomma, un nuovo Parco del Mercatello tutto da scoprire e da vivere a partire da sabato mattina, un giardino da amare e rispettare. Durante l’inaugurazione l’accesso al Parco del Mercatello sarà consentito esclusivamente sul lato antistante l'Ufficio Postale di via Fiume.