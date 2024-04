Parco del Mercatello: parte il conto alla rovescia per la riapertura

Conto alla rovescia per l’attesa riapertura del Parco del Mercatello, in programma sabato 13 aprile, alla presenza, pare, anche del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Da oggi a venerdì, è in programma lo smontaggio del cantiere, con la conclusione dei lavori di riqualificazione nell'ambito del “Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S. – Asse 10 – Sviluppo Urbano Autorità Urbana di Salerno – Riqualificazione del Parco del Mercatello”. Cittadinanza in fermento per riapertura del polmone verde.