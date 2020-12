La città dei bambini: a Baronissi riapre il parco Olimpia

Riapre da oggi il parco giochi Olimpia, a Baronissi. Lo annuncia l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianfranco Valiante. Il parco è stato riconsegnato ai bimbi della città dopo lavori di manutenzione e messa in sicurezza.

I dettagli

Il parco, senza barriere architettoniche per favorire l'ingresso dei diversamente abili, ha nuove giostrine con pavimenti gommati amtitrauma, un'area tavoli per i genitori, la classica "settimana". Gli ingressi e l’utilizzo sono, per adesso, contingentati a causa delle norme anti-covid. Speriamo che presto risuoni delle voci di tanti bambini.