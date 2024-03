Parco Urbano "La Città Europea", De Luca al taglio del nastro: "Cava è tra i comuni più civili della Campania"

Taglio del nastro, questa mattina, per il parco urbano "La città europea", alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, insieme al sindaco Vincenzo Servalli e alle altre istituzioni, nonchè al progettista Massimo Pica Ciamarra, noto architetto napoletano. L’opera di riqualificazione urbana è stata realizzata sul trincerone ferroviario, in continuità con l’apertura nel 2017 delle rampe di collegamento dalla ex statale 18 con l’asse viario di viale Benedetto Gravagnuolo e corso Principe Amedeo, con l’apertura del sottovia veicolare nel 2019 e del parcheggio interrato di circa 200 posti inaugurato il 9 ottobre del 2021, a cui è collegato con gli ascensori e rampe di accesso. Dopo aver rivolto il suo augurio di Pasqua per la comunità cavese, il Governatore ha espresso il suo entusiasmo per la nuova opera: "Cava è una delle due o 3 città più civili, più belle della Campania - ha esordito il presidente De Luca - Per la Regione è importante non solo investire soldi, ma anche avere amministrazioni in grado di conseguire i risultati, come accade a Cava. Questo progetto fa parte di quei programmi che il Ministero della Coesione ci sta chiedendo di rendicontare: avete sentito queste palle che hanno raccontato in questi mesi. Il Comune di Cava ha dato prova di capacità di efficienza: se gli squinternati del Governo nazionale ci sbloccano i fondi, ci saranno nuovi investimenti a Cava". Dopo aver puntato il dito contro le lungaggini burocratiche e "i peli e contropeli" usati dal Governo "che doveva sottoscrivere l'accordo per primo con la Campania, ma che è arrivato a sottoscriverlo prima in Svezia (scherza ndr) e poi, forse, si con noi", De Luca ha sottolineato che la Regione "ha la testa dura e resisterà un minuto in più degli squinternati del Governo Meloni". Il presidente assicura che la Regione sarà vicina all'amministrazione di Cava per proseguire la riqualificazione del territorio: "Abbiamo a Cava un'attività commerciale di grande qualità, voi siete il luogo prediletto per i vestiti da sposa e da sposo. C'è una movida ordinata, a differenza che in altre parti del territorio dove c'è la convinzione che più si fa ammuina e più c'è gente, quando non è così", ha concluso orgoglioso il Governatore.

Il finanziamento

L’opera, il cui progetto esecutivo è stato realizzato dallo studio Pica Ciamarra Associati, è stata finanziata per un importo di circa 3 milioni di euro dal Po Fesr 2007/2013 - Ob. Op. 6.1 - Programma Più Europa e cofinanziata dal PO FESR Campania 2014 - 2020 Asse X - Sviluppo Urbano Sostenibile - Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S. Azione 9.6.6 per ulteriori 983mila euro.