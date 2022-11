Pari opportunità negli appalti pubblici: approvata la delibera

La giunta municipale di Salerno, su input del vicesindaco Paky Memoli, ha dato il via libera alle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr.

Il provvedimento

La delibera dà mandato ai settori dell'ente di prevedere, in ogni bando di gara, avviso e invito, l'obbligo per gli operatori economici di presentare la certificazione della parità di genere, di produrre il rapporto biennale sulla situazione del personale (per le società con più di 50 dipendenti) e di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzione necessaria sia all'occupazione giovanile e femminile.