Salernitana-Juve, Rispoli (Csa): "Senza certezze per la Polizia Municipale, nessun agente alla partita"

"Senza certezze, non ci saranno agenti in servizio in occasione della gara notturna tra Salernitana e Juventus all'Arechi".

Lo ha annunciato Angelo Rispoli del CSA provinciale, a seguito dell'episodio in cui degli agenti della polizia municipale di Salerno sono stati aggrediti da un parcheggiatore abusivo "Massima vicinanza ai lavoratori aggrediti sabato sera a Salerno. Continuiamo a dire che operare in questo modo è davvero difficile -ha detto Rispoli- Siamo amareggiati da quanto continuano a subire gli agenti della Municipale, in prima linea sempre e comunque per garantire la sicurezza dei cittadini salernitani".

La riunione

E anche di questo aspetto si parlerà domani mattina nella riunione convocata in Comune tra vertici dell'Ente, Rsu e sindacati di categoria. "Dopo quanto accaduto giovedì cercheremo di trovare la quadra. Intanto, però, lo stato d'agitazione resta. Se non ci saranno date soluzioni valide per risolvere i problemi non ci saranno agenti disponibili a fare straordinari", ha concluso Rispoli, mettendo dunque in discussione la presenza del personale a disposizione in occasione della partita Salernitana-Juventus.