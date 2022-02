Aggressione dopo la partita contro il Faiano: calciatori e dirigenti dell'Atletico San Gregorio in ospedale

L'Atletico San Gregorio, squadra calcistica militante in Prima Categoria, denuncia su Facebook un'aggressione subìta al termine della partita svolta a Montecorvino Pugliano, vinta 2-1 contro l'Atletico Faiano. Davanti allo stadio Delle Donne, infatti, tre dirigenti e due tesserati sono stati picchiati e, successivamente, trasportati in codice rosso in ospedale con fratture del setto nasale e punti di sutura.

La nota dell'Atletico San Gregorio:

“Un fatto di cronaca che non deve mai accadere per una partita di calcio. Persone che partecipano a questi campionati per passione, si ritrovano a non poter tornare a casa dalle proprie famiglie per aver subito aggressioni. Siamo vicini alle persone coinvolte sperando che ritornino presto a casa e in buona salute”.

Le indagini

Su quanto accaduto sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine, che, anche grazie alla testimonianza delle vittime, stanno risalendo all’identità degli aggressori.