Parto record: mamma di Eboli dà alla luce due gemelli con la stessa placenta e nello stesso sacco

Parto straordinario alla clinica “Malzoni” di Avellino, dove sono nati due gemelli con la stessa placenta e nello stesso sacco. Grande gioia per Maria Grazia Perrotta, 35 anni, di Eboli e per il coniuge Domenico Avallone, di 37 anni, anch’ egli di Eboli, nell’apprendere della nuova gravidanza, dopo due precedenti. Quest'ultima, però, è stata una gravidanza ad alto rischio, essendo gemellare monocoriale, monoamniotica.

I rischi

Si tratta di una rara evenienza (2 casi su 100 mila) con i due gemelli identici che si nutrono con la stessa placenta e sono nello stesso sacco amniotico. Questo comporta un’alta incidenza di complicazioni fetali e materne; in particolare vi è la possibilità di morte di uno dei due gemelli in utero nel 50% dei casi con handicaps gravi a carico dell’altro feto, poichèi gemellini, stando nello stesso sacco, facilmente possono creare nodi ed intrecci dei cordoni ombelicali con mancato apporto di sangue (tale evenienza è assolutamente imprevedibile) . Altre complicanze possibili sono il ritardo di crescita, la trasfusione tra i due gemellini, il polidramnios, la minaccia di parto prematuro e la gestosi. Inizialmente sono state prospettate tutte queste problematiche ed i genitori hanno deciso comunque di portare avanti la gravidanza nonostante i rischi. E si sono affidati al dottore Raffaele Petta, esperto in gravidanze a rischio. La gravidanza è stata attentamente monitorata con ecografie e flussimetrie ravvicinate, tracciati cardiotocografici e profili biofisici oltre ad esami ematochimici. Alla 30° settimana il dottore Petta ha proposto il ricovero precauzionale presso il Reparto di ostetricia della Clinica Malzoni, diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni. Nella serata del 10 marzo vi è stato un improvviso allarme alla cardiotocografia con persistente riduzione della frequenza cardiaca di uno dei gemelli, per cui prontamente, alla 31,5° settimana è stato eseguito con urgenza un taglio cesareo dal dottore Giuseppe Casarella aiutato dal dottore Gianmarco Miele.

Il lieto fine

Sono nati così, alle ore 21,20, Daniela con un peso di 1,490 kg, che presentava ben tre nodi veri ( quindi con pericolo immediato di morte ) ed alle ore 21,23 Clarissa con un peso di 14,80 kg, attualmente in ottima salute, ricoverate nella Terapia Intensiva Neonatale, della Malzoni, diretta dal dottore Angelo Izzo.