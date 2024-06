Aneurisma dell’arteria splenica alla 35° settimana di gravidanza: salvata mamma e bimbo in grembo a Battipaglia

Lieto fine per una donna, alla 35° settimana di gravidanza, giunta in pronto soccorso all’ospedale di Battipaglia per un forte dolore allo stomaco. Durante i controlli di routine nel giro di pochi secondi, la malcapitata, straniera, ha avvertito un malore. Come riporta Lira Tv, le sue condizioni di salute si sono precipitosamente aggravate, per cui è stata condotta d’urgenza in sala operatoria per eseguire un taglio cesareo per salvare il bimbo. L’intervento chirurgico si è rivelato assai complesso e delicato perché all’apertura della cavità addominale i ginecologi hanno trovato litri di sangue nell’addome.

Ad intervenire, anche i medici di chirurgia generale: entrambe le equipe hanno portato a conclusione l'intervento. La donna è stata colpita da aneurisma dell’arteria splenica. Un plauso ai medici Giovanni Pisapia, Maurizio Longo, Ilde Gioia, Stefania Rispoli oltre ai colleghi dell’equipe di chirurgia generica Alessandro Bartolini, Anna Pisapia, il dottor Sica e gli anestesisti Ugo Tozzi e Paolo Landri.