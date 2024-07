Pascolo abusivo di bovini in fondi di proprietà comunali: denunciato allevatore

Si è conclusa la campagna mensile di controlli denominata “Pascoli Sicuri” predisposta dal Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi, che ha visto i Reparti Forestali del Comando Regione Campania coinvolti nella verifica della corretta applicazione delle normative nazionali e regionali di settore. L’obiettivo principale dei controlli è quello di preservare il soprassuolo forestale per garantire la rinnovazione naturale e per assicurare il rispetto dei divieti previsti dalla legge quadro sugli incendi boschivi in quanto sulle aree percorse da incendi e su aree interessate da interventi selvicolturali vige il divieto di pascolo. I controlli hanno anche riguardato il rispetto delle misure minime di conservazione degli habitat erbacei dei Parchi regionali inclusi nella Rete Natura 2000.

I controlli con droni

La sorveglianza delle aree di pascolo ha visto per la prima volta l’utilizzo di droni per controllare l’esatta posizione dei capi di bestiame, risalire ai proprietari mediante lettura delle targhette auricolari altrimenti difficilmente avvicinabili allo stato brado e per documentare le azioni illecite. Grazie all’impiego dei droni i Carabinieri Forestali sono riusciti, infatti, a rilevare e monitorare in sicurezza aree di pascolo di grande estensione e difficili da raggiungere, raccogliendo video e fotogrammi in alta definizione per l’identificazione dei trasgressori. Su 208 controlli eseguiti, sono stati segnalati 8 reati e contestati 49 illeciti amministrativi per un totale di oltre 25 mila euro. Nel salernitano è stato denunciato un allevatore per pascolo abusivo in fondi di proprietà comunali di bovini privi di marchi auricolari.