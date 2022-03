Bovini al pascolo nell'area con vincolo idrogeologico: non paga la multa, nei guai allevatrice di Sassano

Non ha provveduto al pagamento della multa nei tempi previsti, così è finita nei guai un'allevatrice di Sassano. Lo scorso agosto, i carabinieri di Teggiano, avevano sanzionato la donna per aver fatto pascolare i suoi 36 bovini in un’area del comune sottoposta a vincolo idrogeologico, in località Campi Filano.

La sanzione

Le era stata contestata una violazione amministrativa ed era stata informata della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta. Così, l’Ente Parco ha ordinato il pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria della somma di 1.032 euro, oltre alle spese di notifica dell'ordinanza pari a 6,80 euro entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso.