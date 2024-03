Pasqua 2024, gli auguri del gruppo “Radici” di Bracigliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Pasqua, insieme al Natale, forse sono le celebrazioni cristiane che esprimono la massima rappresentazione della fede Cattolica. In particolare, la Pasqua è il simbolo della rinascita, della vittoria di Cristo sulle tenebre, che si manifesta come salvezza dell’umanità dal peccato. E’ un momento di grande devozione, partecipazione e riscoperta delle nostre tradizioni. Il Gruppo “Radici” di Bracigliano, attraverso i propri esponenti vuole formulare gli auguri di una Serena Pasqua all’intera Comunità di appartenenza. “Che la resurrezione di Cristo – dichiarano i Consiglieri di “Radici” – possa portare pace e serenità in tutte le vostre famiglie e nel mondo intero. Stiamo vivendo un’epoca difficile, dilaniata da molteplici conflitti che mietono vittime innocenti. Intendiamo unirci alle intenzioni del Santo Padre pregando affinchè le istituzioni che governano i Paesi in conflitto tra loro possano trovare l’intesa per una Pace duratura al fine di consegnare alle future generazioni un futuro più roseo”.

I Consiglieri di “Radici” si rivolgono proprio ai giovani, invitandoli a seguire con maggior dedizione i valori cristiani e gli insegnamenti impartiti dalle loro famiglie di origine. Valori che, in una società come quella attuale, dominata per lo più da realtà virtuali e da modelli di vita che rendono gli individui prigionieri della digitalizzazione, si sono quasi completamente smarriti e che risulta necessario ed indispensabile ritrovare per dare un senso concreto alla propria esistenza. Con questi sentimenti di speranza e animati da un sano ottimismo, il Gruppo “Radici” di Bracigliano augura al Consiglio Comunale, a tutti i cittadini e tutti coloro che vivono fuori dal proprio territorio di appartenenza per motivi di lavoro di trascorrere una Santa Pasqua con la speranza di vedere realizzate tutti i propri buoni propositi.