Pasqua senza pullman a Salerno, l'ira di Ilardi: "Busitalia va sanzionata". Cascone: "Interverremo"

Esplode, inevitabilmente, la polemica sull’assenza di corse di Busitalia, nel giorno di Pasqua, anche nella città di Salerno. A farsi portavoce dello scontento di molti cittadini è l’imprenditore alberghiero Antonio Ilardi: “Salerno è meta di migliaia di turisti italiani e stranieri. Pazzesco ed offensivo che non abbiano un bus per spostarsi in città. Chiedo alla Regione Campania di sanzionare il gestore del trasporto pubblico locale e al Comune di Salerno di convocare urgentemente un tavolo di lavoro per definire i servizi minimi che la città deve garantire ai propri ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno”.

L’intervento di Cascone

Immediata la risposta del consigliere regionale Luca Cascone che ammette le difficoltà attuali legale al trasporto pubblico locale: “Purtroppo è così. Abbiamo appena scoperto che nel contratto del TPL (praticamente trasferito con poca attenzione da anni) esiste questo problema anche con EAV ed altre aziende”. E rassicura: “Mi attiverò già da martedì affinché questo non accada più e verificherò anche per altre festività” conclude Cascone.

Pasquetta

Nella giornata di domani (18 aprile) verrà erogato solo il servizio “festivo”.