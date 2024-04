Potenziati i controlli tra Pasqua e Pasquetta: identificate 515 persone, 4 arresti

In occasione delle festività pasquali è stata intensificata l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato di Salerno anche per scongiurare possibili situazioni di criticità derivanti dalla preoccupante situazione internazionale e dalla perdurante minaccia terroristica. L’argomento è stato discusso in sede di Riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito della quale sono stati disposti articolati servizi di controllo del territorio che hanno coinvolto tutte le Forze di Polizia.

Il report

Sulla base delle linee di indirizzo definite in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha predisposto l’intensificazione dei controlli nel centro cittadino del capoluogo e in provincia. Le pattuglie hanno concentrato particolarmente l’attenzione sui luoghi di culto e sulle zone di massima concentrazione di cittadini e di turisti: i controlli hanno riguardato l’area portuale salernitana e le stazioni ferroviarie, ma anche tutti i locali pubblici. Nell’ambito dell’attività sono state controllate: 515 persone di cui 76 con precedenti di polizia; 14 extracomunitari; 6 esercizi pubblici; 210 veicoli; 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari.