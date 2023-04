Pasqua "a piedi" per chi viaggia in bus, Trenitalia intanto rafforza le linee

Brutte notizie per chi si sposta in pullman, a Salerno e provincia. A “Pasqua”, 9 aprile, infatti, Busitalia sospende completamente il servizio, lasciando a piedi chi non possiede mezzi propri. Mentre per il giorno successivo, “Pasquetta”, sarà erogato il servizio “festivo” (Info e dettagli sugli orari: Clicca qui).

I treni

Tuttavia, Trenitalia ha aggiunto diciotto nuovi collegamenti in occasione delle festività pasquali per potenziare l’offerta del trasporto regionale e rispondere alle esigenze dei viaggiatori. Le corse verranno effettuate nei giorni 9 e 10 aprile sulle relazioni Napoli - Villa Literno - Formia, Caserta – Salerno, Napoli – Caserta e Salerno – Napoli Campi Flegrei.