Pienone a Salerno per la Pasquetta, code sulla Cilentana

Tantissime presenze in città per Pasqua e Pasquetta: presi d'assalto, in particolare, il lungomare e piazza della Libertà.

Notevoli anche le code lunghe le strade del Cilento, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud e fino allo svincolo Autostradale di Battipaglia. Numerosi i posti di blocco delle forze dell'ordine per monitorare il via vai di turisti e cittadini.

Foto di Antonio Capuano