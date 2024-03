Pasqua, turisti appiedati per lo stop ai trasporti. La Cgil: "Grave danno d'immagine, si intervenga"

Come previsto, quella di oggi è stata una Pasqua piena di disagi per salernitani e turisti. Già perché, per l’intera giornata, sono stati sospesi i servizi di trasporto sia di Busitalia sia dei traghetti che collegano il capoluogo con le località turistiche della Costiera Amalfitana (in quest’ultimo caso per via del mare agitato). A pagarne soprattutto le conseguenze i tanti turisti giunti che avrebbero voluto spostarsi da Salerno per andare principalmente nelle due Costiere (Amalfitana e Cilentana). E invece niente. Tutto fermo.

La polemica

Di qui la rabbia del presidente della Federalberghi Antonio Ilardi che si è scagliato contro chi ha deciso questo stop senza creare delle alternative. Sulla questione è intervenuto anche il segretario generale della Filt Cgil Gerardo Arpino che, a nome del sindacato, ha espresso una forte preoccupazione “le criticità emerse a causa della grande mole di turisti riversatasi alle fermate degli autobus di Sita Sud, diretti verso la Costiera Amalfitana. Tale criticità, in questo weekend, è ancor più sentita a causa del mare alto e al conseguente blocco del trasporto marittimo. Questa situazione danneggia l’immagine del territorio e peggiora, oltre ogni accettabile misura, la condizione lavorativa del personale della Sita che opera front-line. Infatti, soprattutto gli autisti, si vedono costretti a guidare in condizioni di sovraffollamento e spesso a fare da infopoint alla grande mole di viaggiatori che accalcandosi, a caccia dell’autobus su cui salire, mette a serio rischio la sicurezza dell’esercizio.A quanto rappresentato si aggiunge la sosta indisciplinata dei veicoli sulla S.S. 163, che causa imbuti di traffico pericolosi”.

L’appello del sindacato: