Pasquale muore a 11 anni, il sindaco di Scafati: "La sua morte mi ha distrutto"

Ci sono tragedie che non hanno una spiegazione. La morte del piccolo Pasquale mi ha distrutto. Allo zio Gennaro De Rosa va il mio abbraccio più forte e sincero. Non trovo le parole per la famiglia, non saprei cosa dire, io stesso non ho trattenuto le lacrime. Ciao piccolo Pasquale, sarai grande tra gli angeli.

Lo ha scritto il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, in relazione alla tragedia che ha sconvolto l’intera comunità: ieri, infatti, come è noto, purtroppo si è spento il bimbo di 11 anni ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli, a seguito delle gravissime ustioni riportate, causate da un ritorno di fiamma dell’alcol utilizzato per alimentare il fuoco di un camino. I funerali del piccolo Pasquale si terranno nel pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di San Vincenzo, in via Aquino. Dolore.