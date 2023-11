Malfunzionamento al passaggio a livello di Fratte: treno bloccato e automobilisti nel traffico

Nuovo malfunzionamento del passaggio a livello di Fratte. "Una barra era alzata e l'altra era abbassata - racconta un lettore - Il treno che sarebbe dovuto transitare, dunque, è stato bloccato e gli automobilisti sono rimasti intrappolati nel traffico per oltre mezz'ora". Non è la prima volta che tale guasto interessa il passaggio a livello.

La proposta

A scendere in campo, l'associazione Salute e Vita: "Proponiamo l'installazione di un impianto semaforico giu nella rotatoria di Fratte, collegato al sensore del passaggio al livello, in modo che quando il semaforo è rosso, chi è al volante, sa che il passaggio a livello è chiuso ed evita quindi di incolonnarsi nel traffico, svoltando e proseguendo per via Gatto", ha detto il presidente dell'associazione, Lorenzo Forte. L'auspicio è che l'amministrazione comunale attenzioni e risolva la problematica segnalata.