"Vuoi venire a fare le pulizie da me? Dai vieni..": donna incinta molestata in strada a Salerno

Una donna incinta è stata molestata, in questi giorni, mentre attraversava via dei Mille, nel quartiere Pastena, a Salerno. A raccontarlo è lei stessa con un post pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Pastena se..” per invitare le le altre donne/ragazze a fare molta attenzione.

La denuncia social

La giovane scrive: “Mi ha fermato un signore, sulla settantina, in carne e con una t-shirt gialla, che era all’interno di un Doblò Fiat di colore bianco. L’interno del furgoncino era pieno di lenzuola e cuscini. Mi ha fermato al semaforo mentre camminavo facendomi credere di volere una informazione sulla zona, anche se penso la conoscesse più che bene, dato che poi ha cambiato discorso, chiedendomi se ero disposta a pulirgli casa. Ho gentilmente rifiutato facendogli notare che sono al 7’ mese di gravidanza e che comunque non ero interessata: lui ha iniziato ad arrabbiarsi insistendo che mi avrebbe pagata 100 euro ogni volta che sarei andata da lui e che se proprio non potevo voleva che gli procurassi il numero di qualche ragazza “molto bella” come me o anche “più giovane” di me e che avrebbe pagato anche lei 100 euro.Gli ho esplicitamente detto che se non smetteva di insistere avrei subito chiamato mio marito che era nel negozio difronte e i carabinieri, solo così sono riuscita a mandarlo via poiché aveva praticamente bloccato una strada per fermarmi.Purtroppo non sono riuscita a vedere la targa in quanto al settimo mese di gravidanza in una situazione del genere e da sola sul marciapiede sono andata in panico e sono subito andata via dove c era più gente intorno a me.Non conosco il soggetto ma sicuramente non sarò la prima nè l’ultima che fermerà. Tutto mi è sembrato tranne che una persona che voleva un innocente aiuto nelle pulizie domestiche, soprattutto dopo aver esposto le sue preferenze e il modo brusco e nervoso in cui ha insistito con me. Se qualcuno di voi ha avuto la mia stessa esperienza e magari ha riconosciuto il soggetto o sa per certo chi è, lo riferisca a qualcuno competente”.