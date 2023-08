Pasti domestici a scuola, il Comitato dei genitori incalza il Comune: "Le sentenze non si discutono, si accettano"

Il comitato “Caro Mensa” di Salerno prende posizione dopo le sentenze del Tar che ha accolto i ricorsi presentati sia dai genitori delle scuole Medaglie d'Oro e sia della Calcedonia dando, di fatto, il via libera all’utilizzo del pasto domestico nelle mense scolastiche. Il comitato, ora, incalza l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Napoli.

"Iniziamo con l'evidenziare che la nostra amministrazione comunale se pur citata in giudizio ha deciso di non costituirsi rimanendo contumace quindi non si comprende il perché vengono rilasciate interviste anziché costituirsi in giudizio e far valere le proprie motivazioni. Inoltre, a Settembre 2022 abbiamo consegnato all'Assessore alla pubblica istruzione una petizione firmata da 819 famiglie (1638 elettori) in cui si evidenziava la difficoltà della fascia media, e non solo, ad affrontare i costi della refezione scolastica, veniva evidenziato anche l'enorme spreco alimentare dovuto all'enorme quantità di cibo buttato ogni giorni poiché i bambini non mangiavano il cibo della mensa. Ad oggi ancora non abbiamo avuto risposta alla nostra petizione. Abbiamo letto di affermazioni del tipo: con il pasto domestico si rompe il patto educativo (!?); con il pasto domestico la donna sarà costretta a cucinare per i propri figli (!?). Per quanto riguarda il patto educativo è necessario riportare quanto stabiliti dai giudici amministrativi nelle sentenze di ieri: non esiste nessun patto educativo, la scelta alimentare è di competenza esclusiva della famiglia. La scuola o l'amministrazione comunale non possono sostituirsi alla famiglia! Inoltre, il pasto domestico va nella stessa direzione per la quale si è istituita la giornata della diversità (cd giornata dei calzini spaiati), insegnando ai bambini ad accettare ciò che è diseguale, basti pensare al vegano, al bambino allergico, al mussulmano che mangia cibi diversi per salute, cultura o religione. Per il bambino è solo fonte di arricchimento osservare l'altro nelle sue peculiarità. Il pasto domestico altresì non va a distruggere ciò che si è costruito negli anni in termini di libertà e diritti della donna, garantire il pasto comunale ad un componente della famiglia non solleva la donna dall'obero di dover gestire il lavoro, la casa, i figli. Piuttosto bisognerebbe puntare ad una educazione familiare dove ciascuno dà il proprio contributo, anche il padre/marito e anche i ragazzi stessi, collaborando alla preparazione di ciò che occorre per affrontare la giornata a lavoro e a scuola, schiscetta compresa. Per quanto riguarda gli Istituti scolastici, e per l'intera città di Salerno, l'introduzione del pasto domestico quale libera alternativa al pasto comunale rappresenta un salto di qualità in termini di offerta di servizi e di democrazia, non una battaglia tra le amministrazioni e le famiglie. I Dirigenti scolastici dovrebbero fare del pasto domestico il "fiore all'occhiello" della propria proposta formativa al pari del vanto che si fa quando si propongono metodi educativi alternativi a quello classico. Chiudiamo condividendo una affermazione dell'assessore Falcone a radio alpha: "le sentenze non si discutono, si accettano"