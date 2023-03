Pasto da casa, il Tar dà ragione ai genitori: "I figli possono portarlo a scuola"

Stop al divieto di portare e consumare a scuola il pasto preparato a casa dai genitori degli alunni. E’ quanto stabilito dai giudici del Tar di Salerno, che hanno accolto la richiesta di sospensiva, presentata da alcuni genitori di bambini frequentanti l’istituto Calcedonia, della disposizione del dirigente scolastico e del consiglio d’istituto della scuola, che vietava ai bambini di mangiare il pranzo in classe durante l’orario della mensa.

La battaglia

Un secondo round quello vinto dalle famiglie salernitane visto che una decisione analoga i magistrati amministrativi l’avevano già assunta, nelle scorse settimane, per l’istituto comprensivo Medaglie d’Oro. Una battaglia che continuerà ad essere portata avanti, eventualmente anche in altre scuole del capoluogo, per protestare contro il caro mensa deciso dall’amministrazione comunale all’inizio dell’anno scolastico.