Giro di patenti facili: in 11 rinviati a giudizio, cade l'accusa di corruzione per il medico

A processo 11 indagati nell'inchiesta sulle patenti facili nel Cilento, avviata oltre un anno fa dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Rinviati tutti a giudizio per falso, dunque, i professionisti e i titolari di agenzie automobilistiche coinvolti.

Si inizierà il 25 maggio con la prima udienza, presso il Tribunale di Vallo. Intanto, il colonnello medico dell’Esercito è stato assolto dall’accusa di corruzione, ma condannato a due anni e nove mesi per falso, per i certificati prodotti ed utilizzati per il rinnovo delle patenti da alcune agenzie del territorio.