Richiesta dei consiglieri: "Zaki cittadino orario di Salerno", Comune illuminato di giallo

Questa sera, lunedì 8 febbraio, accogliendo la richiesta di Amnesty International, verrà illuminato di giallo anche Palazzo di Città per sensibilizzare la collettività in questa battaglia per la libertà

Patrick George Zaki cittadino onorario di Salerno. I consiglieri di maggioranza del Comune di Salerno hanno proposto di inserire, all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, la richiesta di cittadinanza onoraria al 28enne attivista e studente presso l'Università di Bologna, privato della libertà dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Questa sera, lunedì 8 febbraio, accogliendo la richiesta di Amnesty International, verrà illuminato di giallo anche Palazzo di Città proprio per sensibilizzare la collettività in questa battaglia per i diritti di Zaki e di quanti vivono il suo stesso dramma.



I dettagli

L'iniziativa è stata proposta stamane nella sede provinciale del Pd, insieme - tra gli altri- al segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano e al presidente del consiglio comunale di Salerno Alessandro Ferrara. "E' passato un anno - ha spiegato, in collegamento da remoto, la Presidente del Consiglio comunale di Bologna, Luisa Guidone - dalla ingiusta carcerazione di Patrick. Esprimo la vicinanza della nostra città a lui e alla sua famiglia. Approfitto per ringraziare l'onorvevole Piero De Luca per aver permesso questo momento di dialogo tra noi e la città di Salerno".

La proposta

"Patrick - ha aggiunto il deputato Dem, Piero De Luca - è un simbolo di libertà. Abbiamo marcato una uniità ideale tra le due comunità. quella di Salerno e Bologna nel nome dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sono contento che i consiglieri di maggioranza abbiano accolto il mio invito e quello del Partito democratico. Zaki è uno studente dell'università di Bologna che rappresenta il simbolo della lotta, della difesa dei diritti umani e dei valori fondamentali delle persone più fragili e più deboli. La giornata di oggi, il riconoscimento onoraria che arriverà a Patrick Zaki, è un modo per tenere alta l'attenzione sull'esistenza di difendere la nostra democrazia, le nostre liberta' a tutti i livelli nelle nostre Comunita'". "Quelli in cui crede il giovane Zaki - ha specificato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - sono valori non negoziabili. La nostra amministrazione comunale vuole appoggiare qualsiasi iniziativa utile affinché questo ragazzo torni giustamente in libertà. Mettiamo un piccolo mattoncino con i consiglieri di maggioranza di solidarietà e giustizia per Patrick".